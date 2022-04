Groen licht voor aanleg nieuwe bufferbekken

Roeselare Scholen­groep Sint-Mi­chiel zwaait Ria Termote uit

De start van de paasvakantie betekende voor Ria Termote ook de start van haar pensioen. Dertig jaar geleden startte Ria haar loopbaan als directiebediende bij de school van de Grauwe Zusters op het Polenplein. Later voerde ze een gelijkaardige job uit in Barnum en in 2007 ging ze aan de slag als directiesecretaresse van scholengroepen Arkorum en Sint-Michiel. De laatste jaren was K33 in de Kattenstraat haar professionele thuis. Daar werd ze in de bloemen gezet.

