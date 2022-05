Go! basisschool ’t Klavertje gaat verder als methodeschool Blink: “En tegen 1 september komt er ook een nieuwbouw”

“We hebben de voorbije jaren een pittig parcours doorlopen”, gaat de directeur verder. “En we zijn er nog niet.” Go! Basisschool ’t Klavertje wil met de 58 leerlingen en de 7 leerkrachten een nieuw verhaal schrijven. Vanaf maandag spreken we niet meer over ’t Klavertje, maar over Methodeschool Blink. “Rode draad in het traject dat we doorliepen, is de vraag wat de leerlingen nodig hebben om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij van morgen”, zegt Lysbeth.

Dalton

Leef- en leergemeenschappen

Methodeschool Blink stapt af van traditionele klassen. “We werken in drie leef- en leergemeenschappen waar de sociale ontwikkeling van elke leerling centraal staat. Alle kleuters worden samengebracht in één klas, net zoals de kinderen van het eerste tot en met het derde en die van het vierde tot en met het zesde leerjaar. Voor wiskunde en Nederlands werken we wel in klasdoorbrekende niveaugroepen en we maken ook werk van schoolbrede projecten. Verder schakelen we ook nieuwe methodieken in. De belangrijkste is taakwerk, waar leerlingen zelfstandig leren werken en leren omgaan met keuzemogelijkheden. Tijdens labo zetten de leerlingen in op het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden en via de talentenateliers kunnen ze hun eigen sterktes ontdekken.”