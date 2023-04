Gezinsbond ruilt planten in het SWOK

Agent (25) betrapt met pepper­spray en vouwmes: “Heb dat bij als verdedi­ging, ik werk namelijk in Molenbeek”

Een 25-jarige agent uit Roeselare die in Brussel werkt, moest zich woensdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Hij werd betrapt op rijden onder invloed en bleek ook in het bezit te zijn van een busje pepperspray en een vouwmes. “Al zijn collega’s in Molenbeek hebben zo’n busje liggen”, zegt zijn advocaat.