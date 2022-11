Gevel stort gedeeltelijk in na botsing op kruispunt: “Toen we de klap hoorden, wisten we onmiddellijk hoe laat het was”

“We waren achteraan in onze woning, zoals gewoonlijk, toen we rond 17 uur plots een oorverdovende klap hoorden”, vertelt Linda. De vrouw woont samen met haar man op de hoek van de Colliemolenstraat met de Vijverdamstraat in Oostnieuwkerke, op de grens met Roeselare. “We hadden allebei onmiddellijk door dat onze woning was aangereden. Toen we gingen kijken, zagen we een Mercedes tegen onze voorgevel staan. Daar was een flinke deuk. Maar erger was de bestelwagen die zomaar een deel van de voorgevel, ter hoogte van de voordeur, in puin had gereden.”