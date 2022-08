Gespreksavond met Sander Loones en Yngvild Ingels

N-VA-kamerleden Sander Loones en Yngvild Ingels komen op verzoek van de N-VA-afdelingen van Hooglede, Kortemark, Roeselare en Staden op vrijdag 16 september naar Staden. In CC Het SWOK langs de Ooststraat 4 gaan ze in gesprek over de politieke actualiteit. Dit vanaf 19.30 uur. Het publiek zal er ook de kans krijgen om zelf vragen te stellen. Deelnemen is gratis, inschrijven kan. Dit via wim.crabbe@n-va.be of jan.depla@n-va.be.