Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Staden vandaag

NET OPEN. Italiaans restaurant ‘Girasole’ moet noodgedwon­gen verhuizen: “Drie keer meer plaats dan in de vorige locatie”

Amper acht maanden nadat Alban Shabani en Marcila Daute hun pizzeria Girasole openden in Roeselare, heropenen ze hun zaak dinsdag op een nieuw adres. “Op vraag van de klanten is onze pizzeria pijlsnel uitgegroeid tot een volwaardig Italiaans restaurant en daarvoor was de locatie te klein”, legt het koppel uit. “De nieuwe locatie is het eerste pand dat ik bezocht toen we indertijd een horecazaak wilden opstartten in Roeselare”, zegt Alban.