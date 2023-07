Danny verbouwt Spagnie wijn op de grens van Oostnieuw­ker­ke en Westrozebe­ke: “Elk gezinslid doet een duit in het zakje”

Liefhebber van een lokaal wijntje? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Dankzij Hoogledenaar Danny Decorte (63) en z’n gezin kan je voortaan genieten van de rode ‘Spagnie Cabernet Dorsa’ of de witte ‘Spagnie Auxerrois’. De wijngaard van wijnboer Danny, zoals z’n dochters hem noemen, bevindt zich op de grens van Oostnieuwkerke en Westrozebeke, maar de smaak van de wijnbouw kreeg hij te pakken in Hongarije. “Ons eerste jaar was een echt succes”, glundert Danny die ons meeneemt in het verhaal achter Spagnie.