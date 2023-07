Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Staden vandaag

Digicursus­sen op maat van hobbyfoto­gra­fen

Neem je ook graag foto’s met je smartphone? Of misschien heb je veel foto’s op je toestel en zou je ze graag in een fotoboek verwerken? Dan heeft Lokaal dienstencentrum Zonder Zulle in het najaar twee digicursussen in petto die je op het lijf geschreven zijn: smartphonefotografie en creëren van een eigen fotoboek. De lessenreeks waarin je beter leert fotograferen met je smartphone start op dinsdag 12 september en de lessen worden georganiseerd op dinsdagvoormiddag. Op 19 september starten de lessen die je inwijdt in het maken van een fotoboek. Die lessen staan ingepland op dinsdagnamiddag. Inschrijven doe je bij Zonder Zulle. Meer op www.hooglede.be/ldczonderzulle.