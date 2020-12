Gents hangbuikzwijn Babette maakt schoorvoetend kennis met haar Romeo in Staden: “100 kilo verschil kan toch wat intimiderend zijn”

Staden/GentHet zes maanden oude hangbuikvarkentje Romeo heeft er een stevig speelkameraadje bij. Het gezin van Virginie Verpoucke uit Staden haalde zondagmiddag hangbuikzwijn Babette op in Gent en het beestje van 145 kilogram maakte wat later thuis in Staden kennis met Romeo. Die was toch een beetje geïntimideerd door het gewichtige vrouwelijke gezelschap.

Babette is een hangbuikvarken dat na inbeslagname door de brandweer binnengebracht werd bij de faculteit Diergeneeskunde in Gent. De universiteit lanceerde via onze krant een oproep om een nieuwe thuis voor haar te vinden. Er werd massaal gereageerd, maar Virginie Verpoucke (36) was de uitverkorene. Toen Virginie en haar man Christophe Ducasteele Babette zondag gingen ophalen, bleek ze toch iets groter dan verwacht. Het koppel reed terug naar de Hoogstraat in Staden met 145 kilo varken in de koffer. “We zullen het hok wat moeten aanpassen. Maar dat hebben we ervoor over. Een hangbuikzwijn geeft je minstens evenveel liefde als een hond. We gaan het vertroetelen”, zegt Christophe (45).

Verwaarloosd

Terug in Staden was het niet meteen liefde op het eerste gezicht. De twee varkens snuffelden even aan elkaar, waarop Romeo zich snel uit de voeten maakte. Ook Babette trok zich terug in een veilig hoekje van de tuin. “Romeo is pas op 16 juli geboren en weegt nog maar 34 kilogram”, weet Virginie. “Hoe oud Babette is, weten we niet. De faculteit weet weinig tot niets over haar verleden. Ze heeft een lang litteken op haar zij, mogelijk van een keizersnede. Wellicht is ze verwaarloosd of zelfs mishandeld. Daarom wilden we haar een warme thuis geven. Feit is wel dat ze honderd kilo meer weegt dan haar nieuwe vriendje. Dat moet intimiderend zijn”, lacht Virginie.

Volledig scherm Babette - voortaan Julia - kwam even uit haar hoekje om te eten, waarop Romeo zich snel uit de voeten maakte © Maxime Petit

Virginie en haar dochter Ily (14) brachten Romeo groot met de fles. Het zwijntje is even aanhankelijk als een hond. “Hij komt bij ons in de zetel zitten. Ook Babette - of Julia, zoals we haar voortaan gaan noemen - zal straks binnen mogen, maar eerst willen we haar wat tijd geven. We moeten haar leren kennen , maar omgekeerd ook. Ze moet zowel Romeo als ons wat gewend worden. Het is per slot van rekening een hele aanpassing voor haar. Als ze op haar gemak is, mogen ze straks allebei samen in de zetel liggen.”

Biggetjes?

Of er ooit kleine hangbuikvarkentjes van komen? “Die kans is klein. Romeo is superlief, maar we hebben hem laten castreren. Hij was enorm bronstig. Hij zat zelfs een paar keer bijna op onze kippen. Als we toen hadden geweten dat hij vrouwelijk gezelschap zou krijgen, waren de zaken misschien anders gelopen, want biggetjes klinken best leuk. Julia zouden we in principe kunnen laten insemineren. Wie weet. Maar eerst geven we ze wat tijd om elkaar te leren kennen. Alles op zijn tijd, nietwaar? Net als bij mensen.”

Volledig scherm Hangbuikzwijn Babette paste maar net in de koffer. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Babette (of Julia) zien we in het hoekje, Romeo in de voorgrond. Veel dichter komen de varkens voorlopig niet in elkaars buurt. © Maxime Petit