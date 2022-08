Gemeenteraad komt samen voor één agendapunt

Kortrijk/Tielt/Roeselare/Beselare/Avelgem Arch Enemy, Pat Krimson, Samson of Flip Kowlier? Ontdek deze heel uiteenlo­pen­de festival­tips in het zuiden van West-Vlaanderen

Een fris pintje en een optreden? Dan moet je in het verlengde weekend van 13, 14 en 15 augustus in het zuiden van West-Vlaanderen zijn. Het aanbod is even divers als indrukwekkend. De metalheads onder ons zakken straks ongetwijfeld af naar Kortrijk, maar Alcatraz is niet het enige festival dat voor de deur staat. We pikten er vijf uit die qua genres en publiek mijlenver uit elkaar liggen, maar stuk voor stuk de moeite waard zijn. Het belooft snikheet te worden, dus vergeet je zonnecrème niet!

12 augustus