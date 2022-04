Gemeente waarschuwt voor valse deur-aan-deur verkoop balpennen in Staden

Er liepen bij de gemeente al enkele meldingen binnen van burgers dat er twee personen deur-aan-deur balpennen verkopen. Om hun verhaal kracht bij te zetten, heeft het duo een brief met het logo van de gemeente bij de hand en een foto van een politicus die niet aan Staden is gelinkt. De gemeente Staden waarschuwt dus niet in deze praktijken te lopen. “De gemeente verkoopt geen balpennen”, zo klinkt het . “De politie is ondertussen verwittigd.” Wie verdacht gedrag opmerkt of de valse verkopers aan de deur krijgt, kan de politie verwittigen.