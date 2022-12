Geen bankneutrale geldautomaat in Westrozebeke

Door de digitalisering zit het aantal geldautomaten in Vlaanderen al jaren in dalende lijn. Nergens anders in Europa is de frustratie over een gebrek aan cash-afhaalpunten zo groot als bij ons. Zeker in kleinere gemeenten is het voor de oudere, minder mobiele bevolking moeilijk om nog aan contact geld te raken. Vorig jaar lanceerden vier Belgische grootbanken echter samen een nieuw netwerk van bankneutrale geldautomaten. Dergelijke Batopin-automaten zijn ondertussen al in verschillende steden en gemeenten te vinden.