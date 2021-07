Francesco Vanderjeugd vindt gestolen burgemeesterssjerp in zijn brievenbus: “Fouten rechtzetten vraagt moed”

Staden Burgemees­ters­sjerp van Francesco Vander­jeugd gestolen: “Breng ‘m alstu­blieft terug, hij is voor mij van onschatba­re waarde”

9 juli Burgervader Francesco Vanderjeugd (Open Vld) van Staden is er het hart van in. Een onbekende pikte zijn tricolore sjerp die hij per ongeluk in de fietstas liet zitten. “Breng ‘m asjeblieft terug, hij is voor mij van onschatbare waarde”, klinkt het.