Francesco Vanderjeugd reageert: “Verdachtmakingen zijn je reinste onzin”

In een uitgebreide reactie die te lezen valt op sociale media, bevestigt de burgemeester bij monde van zijn advocaat wel dat hij in 2018 inderdaad een huis kocht in de Kapelleriestraat en dat hij dat in 2019 verkocht aan een projectontwikkelaar. Ook de vastgoedtransacties in de Ieperstraat in 2019 ontkent Vanderjeugd niet. Maar van belangenvermenging of voorkennis is volgens de burgemeester in geen van beide gevallen sprake geweest. “De verkoopovereenkomst van het goed in de Kapelleriestraat werd niet afgesloten onder voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning en de betreffende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn voor en na de koop en verkoop evenmin veranderd.”