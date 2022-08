Foutje van de aannemer. Beide kanten fietspad N36 afgeschraapt: “Heb al gehoord dat er mensen ten val zijn gekomen”

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) en schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open Vld) zaten maandagvoormiddag samen in een spoedoverleg met het Agentschap Wegen en Verkeer over de kwestie. “Er is wel degelijk een fout gebeurd”, zegt hij. “Er werd afgesproken om telkens één fietspad vrij te houden om veilig fietsverkeer door te laten. Jammer genoeg is de aannemer tegen die afspraak in toch op beide fietsrichtingen tegelijk met de werken gestart. Daardoor is de situatie voor fietsers er erg onveilig. Fietsen op het afgeschraapte pad is ronduit gevaarlijk. Zo hoorde ik afgelopen weekend al mensen die er ten val waren gekomen. Wie er plaatselijk moet zijn, raad ik met aandrang aan om af te stappen.”