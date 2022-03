Fietsster (70) zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen vlakbij woning

Roeselare Steeds meer klachten over hondenpoep: “Tot 350 euro boete of 30 uren gemeen­schaps­dienst”

Roeselare krijgt steeds meer meldingen over hondenpoep en roept daarom op om de uitwerpselen van je huisdier op te ruimen. Zo niet dreigen een boete of gemeenschapsdienst. “Het is verplicht om steeds twee hondenpoepzakjes bij te hebben wanneer je wandelt met je viervoeter”, benadrukt schepen Stefaan Van Coillie (CD&V).

15 maart