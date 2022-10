Fietsster (26) zwaargewond na ochtendlijke botsing

Ardooie/Beveren Margaretha viert 100e verjaardag: "Ik voel me hier als een vogel op een tak, tot die afkraakt"

Feest in BEN Ardooie waar Margaretha De Bevere vrijdag haar 100e verjaardag vierde. De kersverse eeuwelinge werd geboren als jongste in een gezin van vijf. Samen met haar broer Jules woonde ze jarenlang op een boerderij langs de Brabantstraat waar ze onder meer konijnen kweekte als liefhebberij. Ze is nooit getrouwd en verhuisde later naar de Heirweg waar ze bleef wonen tot haar 96e. Toen verruilde ze Beveren voor Ardooie waar ze eerst in WZC Hardoye verbleef, maar sinds februari is Margaretha thuis in BEN Ardooie. Ze is en blijft een echt familiemens, is bijzonder gelovig en volgt de actualiteit nog steeds op de voet. Haar geheim om 100 te worden? “Ik heb gewoon veel ‘chance’ gehad”, zegt ze. “Maar ook het gezonde buitenleven heeft wellicht z’n deel gedaan. Ik voel me hier als een vogel op een tak, tot die afkraakt.” Margaretha heeft bovendien goeie genen. Haar oudste zus Maria, die kloosterzuster was, overleed twee jaar terug kort voor haar 102e verjaardag. Daarnaast werden haar drie broers ook allen ouder dan 90.

