Fietsbieb dringend op zoek naar nieuw plekje

Al bij de opening in maart 2019 werd benadrukt dat de Ooststraat een tijdelijke locatie was, in afwachting van een ruimere stek. Meer dan drie jaar later staan de fietsen echter nog steeds in de veranda van Maurits. “De gezondheid van Maurits en het plaatsgebrek doen ons inzien dat wij dringend een nieuwe locatie nodig hebben. Wij zoeken een garage, loods of woning in groot-Staden die ruim genoeg is voor zowat zeventig fietsen. Aangezien de Fietsbieb draait op de inzet van vrijwilligers hopen we iets te kunnen vinden dat we eventueel gratis of tegen een lage prijs mogen gebruiken.”