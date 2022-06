Feestweekend in de steigers voor 40 jaar JH Dolce Vita: “Brigidapark toveren we om tot festivalterrein”

“Het is met wat uitstel omwille van de gekende reden, maar we willen onze veertigste verjaardag graag alsnog vieren, niet alleen samen met de kernleden en met de oud-kernleden, maar met heel Oostnieuwkerke”, zegt oud-bestuurslid Annelies Vandeportaele. Er wordt op vrijdag 8 juli gestart met een receptie in het jeugdhuis in de Lepelstraat voor de oud-kernleden, sponsors en sympathisanten, gevolgd door een fuif.

Festivalterrein

Het hoogtepunt wordt echter zaterdag 9 juli. Dan strijkt JH Dolce Vita neer in het Brigidapark en daarbij worden kosten noch moeite gespaard. “Vanaf 14 uur is iedereen welkom op ons festivalterrein in het Brigidapark. We zorgen voor kinderanimatie en eetkraampjes en vanaf 17 uur komen er enkele bands optreden. Afsluiten doen we met lokaal dj-talent. Ons festival zal eindigen om 2 uur ’s nachts, maar daarna gaan we nog door tot in de vroege uurtjes in ons jeugdhuis zelf.”