Extra speelnatuur aangeplant in Oostnieuwkerke

MIJN STAD. Frederik Turpyn (46), uitbater van Roeselaar­se kunstkroeg Barlaban: “Met mijn gitaar rond mijn nek kom ik tot rust”

Nog geen jaar geleden heropende Frederik Turpyn (46) rumbar Barlaban in de Sint-Hubrechtsstraat. Hij vormde de bar om tot een kunstkroeg en werd begin dit jaar voor die inspanningen beloond met de award voor beleving tijdens de Roeselare Awards. Een opsteker voor Frederik, die al jaren inspanningen doet om het Roeselaarse culturele leven te verrijken. In wat voor huis hij woont, wat zijn lievelingsplek is en wat volgens hem beter kan in Roeselare lees je hier.