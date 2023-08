Eerste marktdag bij wzc De Oever

Jubileren­de Sportraad daagt uit: “Fiets sneller dan Jempi Monseré, meer dan Odiel Defraeye of meet je kracht met gewichthef­fer Ivan Arteschene”

De Roeselaarse Sportraad is 50 jaar actief en wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen met verschillende sportverenigingen boksten ze een feestprogramma ineen dat je doet proeven van heel wat sporten. Via een nagelnieuwe website, een tijdslijn en wandel- en fietsroutes laten ze je ook meer ontdekken over de Sportraad en als klap op de vuurpijl daagt de Sportraad de Roeselarenaars zelfs uit om in de voetsporen te treden van wielercoryfeeën Jempi Monseré, Odiel Defraeye en gewichtheffer Ivan Arteschene.