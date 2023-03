Eenrichtingsverkeer door werken in Kapelleriestraat

Kinderen mogen Pastoors­bos hertekenen in virtual reality

Het Pastoorsbos in Beveren zal in 2024 een compleet nieuwe look krijgen. Daarbij mogen de kinderen zelf bepalen hoe de nieuwe speelzones in het park er uit zullen zien. Met de tablet in hand tekenden de jeugdbewegingen zaterdag helemaal zelf een plan uit in een virtuele wereld.