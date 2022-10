Dief plundert automaat met eerlijke producten aan Hoppy Hoeve: “Dit voelt als een steek in ons hart”

Het was Phebe die de diefstal opmerkte, toen ze om 6.40 uur wilde vertrekken naar haar werk. “Ik moest nog wat verse productjes uit onze automatenshop halen, voor een collega die er om had gevraagd”, vertelt de jonge vrouw. “De deur van de chalet waarin onze automaten staan opgesteld, stond wijd open. Dat vond ik vreemd. Binnen zag ik een doosje eieren staan. Leeg, dacht ik, maar het bleek vol. Eén ei was gebarsten. Het leek me hoe langer hoe vreemder. Tot ik de schade zag aan één van de automaten.”

Bloedsporen gevonden

Aan de voorkant van de automaat was een gat gemaakt. “Voldoende groot om er een arm door te wurmen en binnenin ook nog eens vanalles stuk te maken”, zegt Phebe. “Op één of andere manier slaagde de dader erin om het geld er uit te halen. Daarna probeerde hij nog enkele vakjes met producten open te breken. Bij twee vakjes met eieren en één met aardappelen lukte dat ook. De dader heeft zich wel verwond, hier en daar vonden we bloedsporen terug. Die zullen nu onderzocht worden, hopelijk leidt dat tot de identificatie van de dief.”

Volledig scherm De schade is groot na de inbraak in de automatenshop aan de Hoppy Hoeve, op Stadenberg in Staden. © RV

Dader opgeschrikt?

Phebe vermoedt dat de feiten het werk zijn van één iemand die zich vermoedelijk verplaatste met een bromfiets. “We leiden dat af aan een spoor dat we vonden in de kiezelsteentjes. Dat spoor was bovendien droog, terwijl het rond 6 uur nog wat geregend had. Daardoor vermoeden we dat de dader kort nadien heeft toegeslagen. En misschien vertrok hij wel zo snel omdat hij werd opgeschrikt. We hopen dat iemand in de buurt misschien iets heeft gezien of gehoord dat waardevol kan zijn voor het onderzoek.”

Quote We hebben al eens geïnfor­meerd en het ziet er niet naar uit dat 6.000 euro zal volstaan om de schade te herstellen. Dat is een halluci­nant bedrag als je weet dat we in onze automaten alleen maar basispro­duc­ten verkopen Phebe Casteleyn, Hoppy Hoeve

Hallucinant bedrag

Voor Phebe en Severijn zijn de diefstal en vooral de schade een serieuze tegenvaller. “Pas sedert 15 juli konden de mensen dag en nacht terecht bij onze automaat om verse producten te komen halen, tegen een prijs die vaak lager ligt dan in een gewone winkel. We hebben bewust flink geïnvesteerd, in een houten chalet en kwaliteitsvolle automaten. Maar nu krijgen we dit op ons bord. We hebben al eens geïnformeerd en het ziet er niet naar uit dat 6.000 euro zal volstaan om de schade te herstellen. Dat is een hallucinant bedrag als je weet dat we in onze automaten alleen maar basisproducten verkopen. We hopen dan ook dat de dader wordt gevat en we eventueel kunnen vergoed worden voor de schade. En we gaan door met het plaatsen van bewakingscamera’s. De bekabeling was al in orde, maar de toestellen zelf waren nog niet binnen. Intussen en tot alles hersteld is, bedienen we onze klanten nu persoonlijk. De mensen blijven dus welkom”, besluit Phebe.

