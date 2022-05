De Oever schrapt veertien kamers op gelijkvloers om plaats te maken voor meer dagbesteding: “Aanbod op maat van senioren die nog thuis wonen”

Op dit moment telt het wzc nog 94 kamers. Maar dat zullen er binnenkort nog maar 80 zijn. “We merken de laatste jaren echt wel dat de instroom daalt”, schetst burgemeester Vanderjeugd (Open Vld). “Senioren blijven zo lang mogelijk thuis en de actieve wachtlijsten korten in. Het is niet zo dat we nu al met een leegstandsprobleem zitten, maar als we niets doen komt dat er wel aan. De tijd is rijp om ons aan die evolutie aan te passen. We willen van De Oever een zorgsite maken waar behalve op residentiële zorg ook ingezet wordt op een breder aanbod. En dat is een aanbod op maat van senioren die nog thuis wonen. Zo zouden we het sociaal restaurant graag dagelijks openen, terwijl we ook meer dagbesteding willen bieden.”

Pedicureruimte en bibpunt

In functie van dat laatste worden nu al veertien kamers op de benedenverdieping gereserveerd. “Er zijn geen nieuwe opnames meer in dat gedeelte”, weet Vanderjeugd. “De centrale ontmoetingsplaats zal ingeschakeld worden als dagbestedingscentrum. We denken nog volop na over een naam. Vijf van de veertien kamers worden ingeschakeld voor nachtopvang en drie om in te rusten. Voor de andere kamers denken we aan een consultatieruimte van AZ Delta of van een psycholoog, een bibliotheekpunt of zelfs een pedicureruimte. Bijkomend voordeel is dat we het personeel - iedereen blijft in dienst - daardoor beter kunnen spreiden over de andere verdiepingen, wat dan weer de werkdruk wat zal verlichten en de zorggraad ten goede komt. Tot slot vermijden we met dit nieuwe concept ook dat het wzc op termijn inkomsten verliest door leegstaande kamers.”

Quote We zijn voor alle duidelijk­heid niet van plan om daar zelf te gaan bouwen. Wel willen we externe partners de kans bieden om er andere zorgvormen te realiseren, zoals seniorenwo­nin­gen.” Francesco Vanderjeugd

Daar houdt de vernieuwing niet op. Het gemeentebestuur kocht onlangs drie percelen grond achter De Oever met het oog op een verdere toekomstige uitbreiding van het aanbod. “We mikken op een termijn van vijf jaar, al zijn we voor alle duidelijkheid niet van plan om daar zelf te gaan bouwen”, aldus nog Vanderjeugd. “Wel willen we externe partners de kans bieden om er andere zorgvormen te realiseren, zoals seniorenwoningen.” Concreet heeft sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel alvast interesse getoond. Maar ook zorgvormen voor jongeren of volwassenen, zoals in centrum voor personen met een beperking Kerckstede al geboden wordt, behoren volgens Vanderjeugd tot de mogelijkheden.

Lees ook