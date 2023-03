‘De Geknipte Kat’ houdt halt in bibliotheek van Staden

De expo ontstond in kattenstad Ieper en werd bedacht door de jongeren van het Yper Museum, samen met de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid. Op een ludieke manier wordt het verband getoond tussen niet-gesteriliseerd huiskatten en het zwerfkattenprobleem, waar zowat elke Vlaamse gemeente in meer of mindere mate mee te kampen heeft. Onder meer Lize Feryn, Aster Nzeyimana en Chris Dusauchoit hebben er mee hun schouders onder gezet.

In 2022 werden er in Staden na meldingen van burgers 29 zwerfkatten gesteriliseerd of gecastreerd, in samenwerking met het dierenasiel van Roeselare. “Via deze expo willen we ons zwerfkattenbeleid ruimer kenbaar maken”, aldus schepen van Dierenwelzijn Chris Verhaeghe (Open Vld). “Bezoekers krijgen info over hoe ze het best hun huiskat kunnen verzorgen en met een reeks meerkeuzevragen wordt de kattenkennis ook meteen getest.” Wij leerden in elk geval bij dat katten niet graag eten en drinken op dezelfde plek. Zo zet je een bakje water voor je kat best op minstens anderhalve meter afstand van het eetbakje.