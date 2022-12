Dan toch geen vrachtwagenverbod in centrum Staden, wel zone dertig en trajectcontrole: “Geen stap achteruit, maar stap vooruit”

StadenEr komt voorlopig dan toch geen vrachtwagenverbod in Staden. Bij wijze van alternatief zal de zone dertig in alle kernen wel uitgebreid worden, met trajectcontrolecamera’s die het naleven van die snelheid zullen controleren. Met de ingreep wil het gemeentebestuur het vele vrachtverkeer dat dagelijks door het centrum dendert vertragen en ontraden.

Aangezien er dwars door het centrum een gewestweg loopt passeren zowat alle vrachtwagens die tussen Roeselare en Diksmuide rijden door het centrum van Staden. Om daar een mouw aan te passen wou Staden een tonnagebeperking invoeren en dat handhaven met een vrachtwagensluis - een systeem met camera’s met nummerplaatherkenning - maar dat zorgde voor fel protest bij lokale ondernemers en landbouwers, die daardoor minstens tien kilometer zouden moeten omrijden om aan de andere kant van Staden te raken.

De drie Unizo-afdelingen wilden dat Stadense bedrijven vrijgesteld zouden worden van het verbod, maar volgens burgemeester Vanderjeugd was dat juridisch niet mogelijk (bij dergelijke maatregelen geldt het gelijkheidsbeginsel - red.). Vanderjeugd leek voet bij stuk te willen houden, maar nu komt het gemeentebestuur toch met een compromis. “Als gemeentebestuur is het onze taak om te luisteren naar wat er leeft en dat hebben we ook gedaan. Met de uitbreiding van de zone dertig hopen we enerzijds vrachtverkeer te ontraden, terwijl de verminderde snelheid ook zeker de leefbaarheid van de kernen ten goede zal komen.”

Tonnagebeperking stok achter de deur

“Dit compromis zie ik niet als een stap achteruit, maar als een stap vooruit”, aldus Vanderjeugd. “Wat de timing betreft, nog voor de zomer van 2023 zal de zone dertig in de kernen uitgebreid worden, terwijl de camera’s na de zomer gepland zijn. In Staden komen twee vaste camera’s, in Oostnieuwkerke en Westrozebeke zouden we met een mobiele controle werken. Wie te snel rijdt, kan zich verwachten aan een gasboete. De maatregel zal na verloop van tijd geëvalueerd worden. Indien het beoogde effect niet bereikt wordt, gaan we toch over naar het invoeren van een tonnagebeperking.”

Volledig scherm Unizo Groot-Staden verzette zich afgelopen zomer hevig tegen de tonnagebeperking. We zien voorzitters Danny Soenen (Westrozebeke), Anja Vandekerckhove (Staden) en Alexander Ally (Oostnieuwkerke) samen met regioverantwoordelijke Willem Verfaillie. © Sam Vanacker

Verbod in Poelkapelle?

Danny Soenen van Unizo Westrozebeke reageert tevreden. “Dat de tonnagebeperking er niet komt is een opluchting en met de trajectcontrole heb ik geen enkel probleem. Integendeel. Al blijf ik me wel zorgen maken. Naar verluidt is men in Langemark-Poelkapelle wel aan een vrachtverbod aan het denken. Dat zou betekenen dat alle vrachtverkeer, dus ook van Westvlees en Greenyard en dergelijke, via Sleihage richting de Roeselaarse ring moet om op de autosnelweg te raken. En dan zou de Diksmuidesteenweg wel eens een knelpunt kunnen worden.” Vanderjeugd bevestigt dat Langemark-Poelkapelle dat inderdaad overweegt. “Die visie werd op de vervoerregioraad naar voor gebracht, maar met Staden zijn we daar absoluut geen voorstander van. Er zal nog bilateraal overlegd worden met Langemark-Poelkapelle.”

Staden is niet de eerste gemeente in de regio die voor een trajectcontrolesysteem kiest. Eerder werd in Wingene al een gelijkaardig systeem op poten gezet, met dezelfde reden. Wie door het centrum van Wingene rijdt, wordt er sinds begin 2022 geregistreerd door drie camera’s met nummerplaatherkenning. Ook daar was de concrete aanleiding het vele vrachtverkeer. Recente cijfers over het aantal uitgedeelde GAS-boetes werden nog niet gecommuniceerd door de gemeente, maar het is een feit dat er veel trager gereden wordt in Wingene.

Volledig scherm In Wingene werd eerder al een gelijkaardig systeem ingevoerd © RV

