Dan toch geen nieuwe verbindingsweg van en naar Westvlees: “Bestaande tracé van Foncieregoedstraat en de Pereboomstraat blijft behouden maar verbreed”

In tegenstelling tot wat er in 2021 aangekondigd werd, zal er geen nieuwe weg aangelegd worden op de akkers tussen de Sint-Elooistraat en de Poelkapellestraat in Westrozebeke. Met die ingreep wou het gemeentebestuur het bedrijf Westvlees beter ontsluiten, maar volgens burgemeester Vanderjeugd (Open Vld) is geen enkel studiebureau bereid zich daarover te buigen. Als alternatief worden de bestaande landbouwwegen verbreed.

In juli 2021 kondigden het schepencollege en de directie van Westvlees nog samen trots aan dat er in de loop van 2024 een gloednieuwe verbindingsweg aangelegd zou worden in het verlengde van de (te verbreden) Pereboomstraat. Alles samen goed voor een investering van 1,65 miljoen euro, al gingen de kosten verdeeld worden over het gemeentebestuur en Westvlees. Het plan kon ook rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen, aangezien er ook een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor nodig was.

Volledig scherm De ligging van de nieuwe verbindingsweg in Westrozebeke; zoals in 2021 voorgesteld. Die weg komt er niet. © Staden

Maar daar wordt nu van afgestapt. “We hebben, ondanks verwoede pogingen, geen enkel studiebureau gevonden die zich wou buigen over dit project”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “De schaal van de opdracht is erg groot en niemand zag dit zitten. Omdat we toch graag vooruit willen met dit dossier, kiezen we nu voor een andere, eenvoudigere aanpak. In de plaats van een nieuwe weg gaan we het bestaande tracé van de Foncieregoedstraat en de Pereboomstraat behouden, maar we gaan de straat verbreden zodat de weg geschikt wordt voor tweerichtingsverkeer. Een nieuw PRUP is niet meer nodig en zo wordt dit een volledig gemeentelijk dossier. En daardoor wordt alles niet alleen veel eenvoudiger, maar ook een pak goedkoper, want de crisis en de gestegen bouwkosten hadden ook een effect op het budget.”

Quote In 2021 stond in de intentie­over­een­komst letterlijk dat het profiel van de Fonciere­goed­straat en de Pereboom­straat niet geschikt was voor intensief gebruik of voor tweerich­tings­ver­keer. Hoe kan het dat hier plots zo’n enorme bocht werd genomen?” Ludwig Willaert, CD&V

‘Logisch alternatief’

Oppositiepartij CD&V reageerde verrast op het nieuws. “Vreemd genoeg lezen we in dit nieuwe voorstel geen letter meer over de intentieovereenkomst met Westvlees die we in juni 2021 goedgekeurd hebben”, aldus Ludwig Willaert (CD&V). “Daar stond letterlijk in dat het profiel van de Foncieregoedstraat en de Pereboomstraat niet geschikt was voor intensief gebruik of tweerichtingsverkeer. Hoe kan het dat hier nu plots zo’n enorme bocht werd genomen? En wat zeggen de provincie en Westvlees zelf van deze nieuwe wending?” Volgens Vanderjeugd hebben beide partners begrip voor de beslissing. “Westvlees was van plan om akkers in te brengen en ook zij hebben gezocht naar een studiebureau, maar ook zij vingen bot. Aangezien het nu een volledig gemeentelijk dossier wordt, worden de kosten ook gedragen door de gemeente. De provincie deelt de mening dat een verbreding van het bestaande tracé een logisch alternatief is.”

Volwaardige tweerichtingswegen zullen de Pereboomstraat en de Foncieregoedstraat wel niet worden, ook al worden ze verbreed. In de smallere delen zullen ruime uitvoegstroken voorzien worden zodat vrachtwagens elkaar kunnen kruisen. “Voor de concrete plannen hopen we in de loop van april een studiebureau te kunnen aanstellen”, aldus nog Vanderjeugd. “Aangezien de schaal van het project nu een pak kleiner is, hopen we de eerder vooropgestelde timing nog te kunnen halen en nog in deze legislatuur de verbreding te realiseren.”

Lees ook

Volledig scherm De Foncieregoedstraat in Westrozebeke moet verbreed worden © Google Maps

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.