Chiromeisjes ’t Piegoetje, GVB Oostnieuwkerke en BS De Brug in de prijzen dankzij Operatie Proper

West-Vlaanderen Schokkende cijfers van Zorgcen­trum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen: “Er meldt zich bijna één slachtof­fer per dag aan”

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen is sinds zes maanden operationeel en in die periode hebben zich er maar liefst 191 slachtoffers aangemeld. Dat is veel meer dan eerst verwacht. “Dit aantal illustreert des te meer dat seksueel geweld een groot en onderbelicht maatschappelijk probleem is”, zegt vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Bovendien blijft de overgrote meerderheid van deze feiten onder de radar en dus onbestraft. De verdere uitbouw van de Zorgcentra na Seksueel Geweld - er bestaan er inmiddels 7 – zorgt voor meer aangiftebereidheid en meer bewijslast, wat tot meer veroordelingen moet leiden.

7 september