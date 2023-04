Chiro Jooniek hoopt met Vredefeesten in middeleeuwse stijl wat centen in het laatje te krijgen voor uitbreiding ‘t Okkernotje: “Sinds corona veel nieuwe leden bij”

MIJN DORP. Herden­kings­kun­ste­naar Jan Fieuw (47) over zijn Langemark: “Vooral het zicht van 360 graden op de oorlogs­streek is heel tof”

Kunstenaar Jan Fieuw vertelt graag, maar hij maakt weinig woorden vuil aan zaken die er voor hem niet toe doen. Waar hij wel over kan praten, is zijn passie voor de Eerste Wereldoorlog en de natuur. Jan is vooral gekend van projecten als ‘A Message in a Poppy’ en ‘Faces of War’. Met dat laatste project trekt de kunstenaar in april naar het Franse Arras, maar vandaag toont hij ons ‘zijn’ Langemark.