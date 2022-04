Chiro Jooniek gaat voor Vredefeesten in flandrienstijl

De Vredefeesten zijn een begrip in Oostnieuwkerke en kunnen elk jaar op een grote opkomst rekenen. Telkens is er veel aandacht voor het decor. “Voor het thema van dit jaar baseren we op uniek Vlaams fenomeen, met name De Flandriens”, aldus Joren Decadt van Chiro Jooniek. Het startschot wordt op vrijdag 29 april gegeven met een zeepproductenkaarting, gevolgd door een optreden om 22 uur. Op zaterdag 30 april trekt de Chiro de sportieve kaart met een voetbalcompetitie en een kubbtornooi, maar er is ook een circusact voor kinderen om 14 uur. Om 20 uur gaat dan het Chirocafé terug opnieuw open en staan een FIFA-tornooi en een dartswedstrijd op het programma. Inschrijven voor de competities kan via de Facebookpagina van Chiro Jooniek. Op zondag 1 mei tot slot is er een barbecuefestijn à volonté. Kaarten in voorverkoop zijn te koop bij bakkerij Vervisch en de leden van de ouderraad. Voor de kinderen worden er twee springkastelen voorzien en in de namiddag is er ook koffie en taart.