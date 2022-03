Celstraf met uitstel voor Man (49) die GPS-tracker in wagen vriendin plaatst

Het koppel leerde elkaar in 2019 kennen op het werk. Maar nadat de man lucht kreeg dat zijn Poolse vriendin hem zou bedriegen met een andere man, werd hij enorm achterdochtig. “Haar zoontje had hem verteld dat zijn mama zoende met een andere man”, pleitte zijn advocaat. Toen zij de affaire halsstarrig bleef ontkennen, controleerde vaak haar gsm om er haar mailverkeer en sociale media te checken. Toen ze hem 9.000 euro leende voor een nieuwe auto, liet hij er een GPS-tracker installeren zonder dat ze het wist. “Hij keek gewoon af en toe waar ze naartoe ging om te zien of ze de waarheid vertelde”, pleitte zijn advocaat. “Zij wist dat niet en had daar dus geen last van.” Op die manier wist de man dat ze op 26 mei naar een Poolse supermarkt ging. K. D. trok er op zijn beurt ook naar toe en trok een pruik aan zodat niemand hem zou herkennen. Zij herkende hem wel meteen, waarna ze de politie belde en de tracker gevonden werd. Na de relatie dook hij ook te pas en te onpas op aan haar woning, op haar werk en aan de school van haar zoon. Volgens de advocaat van de man pleegde hij geen strafbare feiten. Daar is de rechter hem niet in gevolgd en veroordeelde de man toch. Naast de celstraf moet hij ook 600 euro boete betalen en aan zijn ex moet hij 631 euro schadevergoeding betalen.