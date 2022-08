Café Bougie sluit straks terug de zomer af in Dermautpark: “Mensen samen brengen is waar het om gaat”

Geen kinderrommelmarkt

Aangezien dit weekend in Staden ook al een rommelmarkt plaatsvindt, is de traditionele kinderrommelmarkt op zondagvoormiddag geschrapt. Ook de locatie wijzigt licht. In de plaats van in en rond het stationsgebouw trekt café Bougie dit keer wat dieper het park in, zodat de bar tussen de bomen zal staan. “Een plan B hebben we niet en ook tenten worden niet voorzien, dus als de weergoden ons niet gunstig gezind zouden zijn, gaat Café Bougie helaas niet door”, geeft Pieter nog mee. “Al hopen we van harte op goed weer, want mensen samen brengen in een sfeervol kader is waar het voor ons allemaal om draait.”