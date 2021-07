Burgemeesterssjerp van Francesco Vanderjeugd gestolen: “Breng ‘m alstublieft terug, hij is voor mij van onschatbare waarde”

De vreemde diefstal gebeurde donderdagavond aan het SWOK, het cultureel centrum in de Ooststraat in Staden. “Ik had daar om 19 uur een vergadering, arriveerde kort voordien, stalde m’n fiets en vergat mijn sjerp uit de fietstas te halen”, zegt Vanderjeugd in een ietwat aangrijpende oproep op Facebook. “Dit raakt mij. Daarom wil ik vragen om mijn sjerp terug te bezorgen. Ik draag ‘m al bijna tien jaar en hij heeft voor mij een onschatbare emotionele waarde.”

Geen camera’s, beloofd

De Stadense burgemeester vraagt de onbekende dief om de sjerp in de brievenbus van het gemeentehuis te steken, aan de Ieperstraat 109. “We zullen er geen camera’s plaatsen, beloofd”, klinkt het. Vanderjeugd vraagt ook dat wie iets opgemerkt zou hebben van de diefstal of er meer informatie over heeft, dat zou melden via mail op burgemeester@staden.be. “Wie de dader ook is, ik zou heel dankbaar zijn mocht hij of zij de sjerp terugbezorgen”, besluit Vanderjeugd. Een nieuwe sjerp kost al snel 350 euro.