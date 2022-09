Burgemeester van Staden ziet kist Queen Elizabeth passeren: “Mensen klommen op lantaarnpalen om een glimp op te vangen”

StadenIn de mensenzee die maandag in Londen koningin Elizabeth II een laatste groet bracht, stond ook Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Hij zag de kist langskomen, weliswaar vanop een flinke afstand. “De sfeer is ronduit indrukwekkend. De hele stad is in rouw", zegt Vanderjeugd, die gisteravond ook enkele groten der aarde vlak bij hem zag passeren.

“Ik had eerder dit jaar een weekendje naar Londen geboekt om er de verjaardag van een goeie vriendin te vieren. Het is dus louter toeval dat ik hier was op de dag dat de Queen begraven wordt, al is het uiteraard fantastisch dat ik deze historische gebeurtenis van zo dichtbij kon meemaken.”

“Meteen na haar dood ben ik beginnen rekenen en ik besefte al snel dat haar uitvaart zou plaatsvinden op het moment dat ik in Londen was. Een unieke kans, want ik vond de koningin een heel bijzonder staatshoofd. Ze was zo lang een baken van stabiliteit voor het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hou ik wel van het Britse koningshuis. Zeker dat ceremoniële aspect, dat hier zo enorm belangrijk is, heeft iets speciaals. De koninklijke familie wordt hier op handen gedragen en de sfeer in Londen is ronduit indrukwekkend. De hele stad is in de rouw. Overal liggen rouwregisters en in de etalages van de winkels staan overal foto’s van de Queen met rouwbandjes.”

Ondanks de enorme mensenmassa was alles volgens de burgemeester piekfijn georganiseerd. “Mensen staan overal netjes in de rij, zoals we dat van de Britten gewoon zijn. In heel veel straten is uitzonderlijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Zondag kon je hier nog relatief vrij rond lopen, maar maandagochtend werden alle zijstraten langs het parcours echt wel hermetisch afgesloten, met hoge hekken. Ik vermoed dat de mensen die daar een plekje hebben veroverd er de nacht hebben doorgebracht.”

Volledig scherm Overal liggen rouwregisters. Hier tekent Vanderjeugd een register in Chinatown. © RV

“Dicht bij de straat raken zat er voor ons dus echt niet in, maar nadat we de begrafenis op een groot scherm hebben bekeken aan het hotel we zijn aan Wellington Arch op een verhoogje gaan staan, zodat we de kist van op een afstandje zagen langskomen. We stonden er een drietal uur te wachten, maar het was de moeite waard. Ik keek mijn ogen uit. Mensen rond ons heen klommen zelfs op lantaarnpalen om er een glimp van op te vangen.”

Macron met zonnebril

De liberale burgemeester zag zondagavond ook enkele groten der aarde langskomen. “Emmanuel Macron en zijn vrouw passeerden plots op een paar meter van me, met zonnebrillen op en geflankeerd door beveiliging. Ze waren te voet op weg naar Westminster Hall. Even heb ik getwijfeld om hem om een selfie te vragen, maar dat heb ik uiteindelijk niet aan gedurfd. Ook ‘The Beast’ met de Amerikaanse president Joe Biden aan boord zagen we trouwens langskomen, net als de Canadese premier Justin Trudeau. Erg indrukwekkend allemaal. Blij dat ik de kans heb gehad om dit mee te maken.”

Volledig scherm In de etalages staan foto's van de geliefde koningin © RV

Volledig scherm Mensen deden er alles aan om een glimp van de kist van de koningin op te vangen © RV

Volledig scherm De ‘State Gun Carriage’ met de kist van Queen Elizabeth II © via REUTERS

Volledig scherm De burgemeester met de Houses of Parliament en de Big Ben in de achtergrond. © RV

