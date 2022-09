Britten en Litouwers blijven in cel na vondst 210 kilogram cocaïne en heroïne in Airbnb in Staden en vrachtwagen in Gullegem

Gullegem/Moorsele/StadenNa de vondst van 10 kilogram cocaïne in een vrachtwagen op de industriezone in Gullegem/Moorsele maandag is bij een huiszoeking in Staden niet alleen 100 kilogram cocaïne maar ook 100 kilogram heroïne gevonden. Meteen goed voor één van de grootste drugsvangsten van de laatste jaren in Zuid-West-Vlaanderen. Twee Britten en twee Litouwers blijven een maand langer in de cel, zo besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag.

Een alerte passant had maandag gezien hoe op de parking van een bedrijf enkele pakketjes werden overgeladen van een bestelwagen naar de laadruimte van een oplegger met Engelse nummerplaat. De man, die ook op de industriezone werkt, vond dat verdacht en belde de politie. Die kon even later de vrachtwagen aan de kant zetten, langs de Muizelstraat in de buurt van het bedrijf Delta Light. In de laadruimte vond een speurhond iets meer dan 10 kilogram cocaïne aan. De 32-jarige Litouwse trucker kon opgepakt worden.

Straatwaarde: 8 miljoen euro

Via de gehuurde bestelwagen konden de speurders al snel de link leggen met een Airbnb in Staden. Een huiszoeking daar deed de monden van de agenten openvallen: niet alleen konden twee Britten en een tweede Litouwer opgepakt worden, er kon ook nog eens 100 kilogram cocaïne én 100 kilogram heroïne gevonden worden, netjes in pakjes van 1 kilo. Goed voor een straatwaarde van zo’n 8 miljoen euro.

De Litouwse trucker verklaarde niets van zijn verboden lading af te weten. “Nadat hij op de industriezone had geladen, is hij weggereden zonder zijn aanhangwagen te verzegelen, dat is inderdaad fout”, aldus zijn advocaat Gregory Everaert. “Omdat er was gevraagd wat verderop nog iets bij te laden. Dat is niet zo ongewoon. Hij wist niet dat het om drugs ging.” Aan de raadkamer vroeg de advocaat dan ook de vrijlating van de trucker maar daar is niet op ingegaan.

Nattigheid

Ook de drie andere verdachten blijven een maand langer in de cel. Een Brit die een Airbnb-woning in Staden huurde om de drugs op te slaan, lijkt voorlopig het meeste boter op het hoofd te hebben. “Mijn cliënt leerde zijn landgenoot in Amsterdam kennen en ging in op zijn aanbod om als koerier rond te rijden en wat te verdienen”, aldus advocaat Maxime Van Winkel. “Hij wist niet dat hij met drugs rond reed. Hij voelde nattigheid toen ze de vrachtwagen in Gullegem moesten bijladen. Bij terugkomst in Staden maakte hij zijn landgenoot duidelijk dat hij meteen wou stoppen. Maar nog voor hij in een taxi kon stappen om terug naar zijn thuisland te keren, kon hij opgepakt worden.” De tweede Litouwer voerde naar verluidt wat hand- en spandiensten uit.

