Brecht en Laurien schuimen voortaan de wekelijkse markten af met 'De Kazerie’: “Het kriebelde om zelfstandig te worden”

StadenVoor Brecht Tieberghien (25) en Laurien Vereecke (26) is een nieuw hoofdstuk gestart. Het jonge koppel uit de Ieperstraat schuimt voortaan elke week de markten in onze provincie af met een eigen kaaskraam. Vrijdag stonden ze voor het eerst aan de kerk in hun thuisgemeente Staden.

Eerder dezelfde dag waren ze te vinden op de markt van Koksijde, terwijl ze zaterdag in De Panne staan. Zondag is ‘De Kazerie’ dan weer te vinden aan de kerk van Hooglede. “Het is een razend drukke week, maar we genieten volop. Bovendien is het gewoon erg fijn om de mensen te leren kennen”, zegt Laurien. Ondanks haar jonge leeftijd heeft de Stadense al wat ervaring in de sector onder de gordel. “Ik heb zes jaar bij slagerij Dries in Roeselare gewerkt, terwijl ik ook als flexijob bij een kaaskraam werkte. Ergens zitten de markten ook wel wat in mijn bloed, want mijn ouders waren vroeger ook marktkramers.”

Levenswerk verder zetten

Ongeveer een half jaar geleden besloot het koppel de stap naar zelfstandigheid te wagen. “Het kriebelde om zelfstandig te worden”, gaat Laurien verder. “We hadden de unieke kans om een kraam over te nemen van een koppel dat 53 jaar de markten hebben gedaan met kaas. Drie maanden lang ben ik met hen meegegaan, om de kneepjes van het vak te leren. Daarop stopten Brecht en ik het kraam in een nieuw jasje en met ‘De Kazerie’ zetten we nu in zekere zin hun levenswerk verder. We namen de vijf wekelijkse marktplaatsen over, dus de klanten kunnen op beide oren slapen. Die standplaatsen hebben we aangevuld met Staden op vrijdag en Hooglede op zondagvoormiddag. Wat het aanbod betreft hebben we de focus wat meer op de betere Belgische kaas gelegd, terwijl we ook enkele heel bijzondere kazen aanbieden die je niet in een supermarkt zal vinden. Ook kaasplanken bestellen kan bij ons.”

De Kazerie staat op dinsdag op de wekelijkse markt in Oostduinkerke, op woensdag in Brugge, op donderdag in Oostende, op vrijdag in Koksijde en op zaterdag in De Panne. Naast die wekelijkse markten staat het kraam op vrijdag tussen 15 en 19 uur aan de kerk van Staden en op zondag tussen 7 en 13 uur aan de kerk van Hooglede.

Volledig scherm Ook schepen van lokale economie Gwendolyn Vandermeersch ging vrijdag een kijkje nemen bij De Kazerie © Sam Vanacker

