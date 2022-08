Brandweer Staden gooit de poorten open op 10 en 11 september

Hooglede Veilig naar school dankzij digitale schoolrou­te­kaart

Net op tijd voor het nieuwe schooljaar lanceert de gemeente Hooglede een nagelnieuwe schoolroutekaart. Deze keer is er niet gekozen voor een versie op papier, maar een digitale versie die downloadbaar is op de website van de gemeente. De kaart werd opgemaakt in het kader van het Octopusplan en voor alle scholen van Hooglede-Gits een schoolroutekaart. Op de kaart vind je de veiligste routes naar school te voet of met de fiets en er zijn eveneens enkele aandachtspunten gemarkeerd.

27 augustus