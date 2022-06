Na 7 jaar verdachte van brandstichting bij agent milieupolitie geïdentificeerd: “Lijkt op een wraakactie voor eerder proces-verbaal”

OostnieuwkerkeZeven jaar nadat aan de woning van agent van de milieupolitie Dimitri Geerolf (52) in Oostnieuwkerke brand werd gesticht, is een verdachte geïdentificeerd. G.O. wordt verdacht van meerdere brandstichtingen, die als wraakactie dienden na incidenten. “De vrees dat de brand destijds iets te maken had met zijn beroep als agent lijkt waarheid te worden”, zegt advocaat Michiel Hoet.

In oktober 2014 legde een brand een houten fietsberging naast de woning van Dimitri Geerolf en zijn echtgenote Amelie Crabbe in de as. Hun dochter merkte ’s nachts een ontplofte gasfles op en kon iedereen alarmeren. De nacht voordien was er ook al brand gesticht aan een houten vogelhok in de Ieperstraat in Staden. Eind 2015 ging opnieuw een stapel papier en karton aan de woning van Geerolf in de vlammen op. “Heeft iemand het op ons gemunt? En zo ja, heeft het iets te maken met mijn job bij de milieupolitie?”, vroeg Dimitri zich toen al af. De woning liep in oktober 2014 zware schade op.

Volledig scherm In oktober 2014 ging een houten berging naast de woning van Dimitri Geerolf in de vlammen op. © Hans Verbeke

Wraakacties

Politie en parket startten een onderzoek, maar dat leverde weinig op. Jarenlang bleef het gezin Geerolf in het ongewisse, maar het onderzoek kwam onlangs in een stroomversnelling toen een ex-vriendin van de vermoedelijke dader haar mond voorbij praatte. “De verdachte lijkt destijds een pad van brandstichtingen te hebben bewandeld”, weet advocaat Michiel Hoet, die de belangen van Geerolf verdedigt. “Het lijkt wel een patroon te zijn geweest dat wie hem tegen de haren in streelde het moest bekopen. Ook bij een cafébaas die hem nog buiten heeft gezet zou hij nog brand hebben gesticht.” De verdachte lijkt dat te betwisten.

Correctionele rechtbank?

Ook bij Geerolf, die in zijn vrije tijd ook voorzitter is bij voetbalclub Oostnieuwkerke, lijkt dat het geval te zijn geweest omdat hij ooit een proces-verbaal heeft ogemaakt tegen de verdachte omdat hij illegaal frituurolie verbrandde in zijn tuin. Daardoor was een vette neerslag op auto’s in de buurt terechtgekomen. “Destijds legde hij nooit het verband tussen die interventie en de brandstichting. Maar nu de naam van de verdachte bekend is, lijkt wraak het motief te zijn”, besluit Hoet. De verdachte is vrij onder voorwaarden en krijgt eind juni te horen of hij zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verantwoorden. Op brandstichting bij nacht staan zware straffen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.