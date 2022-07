Bouw nieuwe Zaal Zonneheem uitgesteld: offertes vallen 1 miljoen euro duurder uit dan gepland

Voor de nieuwe zaal was een budget van 3,5 miljoen euro voorzien, meteen een van de grootste investeringen van deze legislatuur. Het ontwerp werd halfweg vorig jaar voorgesteld. “We hebben drie offertes binnen gekregen voor de werken, maar door de gestegen prijzen in de sector komen die op 4,5 miljoen euro”, aldus Vanderjeugd. “Dat is een miljoen meer dan voorzien. We zouden een meerjarenplanaanpassing kunnen doorvoeren en met die prijs verder gaan, maar dat lijkt ons maatschappelijk niet verantwoord. Daarom drukken we nu eerst even de pauzeknop in.”