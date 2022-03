Bestuurder valt in slaap en knalt garage van woning binnen

De jonge bestuurder was omstreeks 5.40 uur onderweg langs de Houthulststraat in Staden. Hij reed in de richting van Houthulst toen het plots helemaal verkeerd ging. De jongeman viel in slaap achter zijn stuur waardoor hij met zijn auto van rijbaan afweek naar links. Hij reed over de rijstrook in tegenovergestelde richting en knalde tegen de gevel van de garage van een woning. De schade is aanzienlijk. Door de klap zit een groot gat in de garage, ook de geparkeerde auto in de garage is beschadigd. De bestuurder werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar liep geen zware letsels op. In de woning zelf bleef iedereen ongedeerd.