Bestuurder knalt tegen betonnen elektriciteitspaal die omvalt door klap

De jonge bestuurder was omstreeks 20.30 uur met zijn Audi onderweg in de Meiboomstraat in Oostnieuwkerke en reed in de richting van de Westrozebekestraat. Hij verloor de controle over zijn stuur en knalde aan een hoge snelheid tegen een betonnen elektriciteitspaal langs de weg. Zijn auto werd door de klap weg gekatapulteerd en kwam op zijn dak tot stilstand. De bestuurder slaagde erin om zelf uit zijn verhakkelde Audi te kruipen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, zijn verwondingen vallen wellicht nog mee. De klap moet bijzonder hard geweest zijn, want de betonnen elektriciteitspaal viel omver. Daardoor was de ruime omgeving een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.