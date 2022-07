Bestelwagen belandt na Tomorrowland in gracht in Oostnieuwkerke, enkel slapende man op achterbank aanwezig

Het ongeval gebeurde rond 1.30 uur. Een rode Ford Transit gleed aan het kruispunt van de Vergeldermolen-, Schiervelde- en Ondankstraat aan lage snelheid de gracht in. Het voertuig kon in het pikdonker door een passant opgemerkt worden waarna zowel politie als brandweer ter hulp snelden. Dat was eigenlijk niet nodig, want er raakte niemand gewond. Op de achterbank vond de politie wel een slapende man van Poolse afkomst. Die was naar eigen zeggen met onbekende vrienden op de terugweg van dancefestival Tomorrowland. Van die vrienden was echter geen spoor. De bestelwagen moest getakeld worden.