BELOOFD IS BELOOFD. Nieuwe zaal Zonneheem staat in de steigers, maar nog veel werk voor de boeg in Staden

Roeselare Vader (35) en zoon (21) slaan twee jongens en inboedel kort en klein: “Dachten dat dochter misbruikt werd”

Een 35-jarige man, zijn zoon en een vriend drongen in juni vorig jaar een woning binnen in Rumbeke. Hun dochter was thuis weggeslopen en was bij twee tieners die alleen thuis waren. Ze vonden het adres via Snapchat en trokken er naar toe. “De jongens kregen zware slagen, één van hen werd zelfs met een salontafel geslagen”, pleitte hun advocaat.

23 mei