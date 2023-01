Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Staden nog geld kan afhalen

Roeselare Kushandjes voor Bumba

Alleen maar blije gezichtjes woensdagmiddag op de Roeselaarse Grote Markt. Niemand minder dan de altijd vrolijke clown Bumba tekende er present in de ondertussen lege studio van Radio 2 om er het allerjongste geweld te ontmoeten. Nog voor de gele clown ook maar ergens te bekennen was, stonden al een tiental gezinnen aan te schuiven en al snel groeide die rij aan tot ze enkele meters lang was. Zodra Bumba zich liet zien, werd er gretig gezwaaid, geknuffeld, werden highfives uitgewisseld en handkusjes geworpen. Levy Deknock en z’n tweejarige dochtertje Zohra waren er als de kippen bij om Zohra’s grote idool te ontmoeten. “Ze is een enorme fan”, lacht Levy die duidelijk geniet van het plezier dat Zohra aan de ontmoeting beleeft. “Afgelopen zomer zijn we al eens naar Ieper getrokken om Bumba te zien, maar toen was Zohra eerder verlegen. Vandaag was ze niet te stoppen. Van zodra we in de rij stonden, was ze niet te houden. Voor haar zat de sfeer meer dan goed. De dag kan al niet meer stuk, maar we gaan die nog wat beter maken door straks een pannenkoek te gaan eten.”

4 januari