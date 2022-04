Automobiliste over kop na botsing tegen boom in Oostnieuwkerke

Roeselare Ga je vaak zwemmen? Geef je mening en red een stuk regenwoud

Sport Midwest neemt deel aan een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse zwembaden. De deelwerking van DVV (dienstverlenende vereniging nvdr.) Midwest wil weten waar ze het goed doen, waar ze kunnen verbeteren en hoe ze jouw zwembadervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken, zodat jij er nog wat liever of vaker komt. Wil je jouw mening kwijt over het zwembad in jouw gemeente? Dit kan door voor 30 juni de enquête in te vullen op https://www.midwest.be/publieksonderzoek-zwembaden-2022. Mooi extraatje is dat je door de enquête in te vullen kans maakt op een sportpakket van 250 euro en ook een vierkante meter bedreigd regenwoud redt.

12 april