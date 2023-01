Alexander (39), vriend van Ann-Laure (31), komt getuigen op terreurproces: “Moeilijk om uit te leggen aan kinderen waarom ze opgroeien zonder moeder”

Maandag start in New York het proces tegen de terrorist die Ann-Laure Decadt (31) uit het West-Vlaamse Oostnieuwkerke in New York doodreed. Haar familie vliegt komend weekend naar Amerika om dat te volgen. Op de tweede procesdag zullen haar mama en twee zussen - die er alle drie bij waren - moeten getuigen. “En ik ga voor het eerst naar de plaats waar het gebeurd is. Geen idee wat dat me me zal doen”, blikt weduwnaar Alexander Naessens (39) vooruit. Hij heeft het ook over de impact die het drama heeft op hun twee kinderen.