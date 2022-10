275 kinderen laten creativiteit de vrije loop op Eerste Stadense Kunstendag

Eigenlijk had de kunstendag al in 2020 moeten plaatsvinden, maar het evenement werd om de gekende reden twee jaar uitgesteld. Al maakte dat het enthousiasme van de kinderen er niet minder om. In de sporthal werd er gedanst, in het SWOK was er een kookworkshop met enkele ‘cultuurbarbaren’ en in de bibliotheek zaten dan weer kleine striptekenaars. In de kantine van SK Staden was er dan weer een workshop expressie. Daar houdt het lang niet op. Bij Art Studio Brikat werd er met klei geboetseerd, terwijl het in de voormalige gemeenteschool dan weer om grafittikunst draaide. In het oude gemeentehuis was er een workshop slam poetry.