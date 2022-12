1,6 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Stadenaars het meest in 2022

StadenMet het nieuwe jaar in het verschiet is het hoog tijd om even terug te kijken op 2022. U, beste lezer, klikte onze artikels over het leven in en rond Staden het afgelopen jaar ruim 1,6 miljoen keer aan. We blikken graag nog even terug op de vijf meest gelezen artikels van het voorbije jaar. En blijf bij ons in 2023!

De terroristische aanslag die het leven kostte aan de jonge mama Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke blijft beroeren. De aanslag dateert van 2017, maar in New York gaat het proces tegen de Oezbeekse terrorist nu pas van start. Haar echtgenoot Alexander Naessens, die voor het proces naar de Verenigde Staten afreist, getuigt. “Doodstraf of levenslang... Dat maakt niet zoveel uit. Zolang hij maar nooit meer vrijkomt.”

Volledig scherm Marie-Thérèse Beernaert achter de toog van café 't Paradijs in Staden © Sam Vanacker

Het leven werd duurder in 2022. Maar niet in café ‘t Paradijs in Staden. Bij Marie-Thérèse en Walter betaal je ook in 2022 nog steeds 1 euro voor je pintje. “Eigenlijk is het vreemd dat het hier niet elke avond stampvol zit”, zegt stamgast Rudy. “Als je samen met vier vrienden in een ander café zit en je geeft een rondje, dan ben je minstens 10 euro kwijt. Hier kan hetzelfde voor amper 5 euro.”

Staden leefde ook heel sterk mee met het afscheid van de geliefde dakwerker Bart Vandeputte (54), die stierf bij een gasontploffing in Deerlijk. De parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw was al voor het begin volzet en dus moesten driehonderd mensen noodgedwongen de plechtigheid buiten volgen, onder een milde lentezon voor het Brigidapark. “Er is nu vooral ongeloof en verbijstering. Maar daarnaast ook jouw eeuwige glimlach, el positivo,… We zullen je nooit vergeten”, klonk het tijdens de uitvaart.

Volledig scherm Zowat 300 mensen moesten noodgedwongen buiten voor het Brigidapark in Oostnieuwkerke de uitvaartplechtigheid van Bart Vandeputte volgen. Op een groot scherm was te zien wat zich in de kerk afspeelde. © Hans Verbeke

Maar het hoeft niet al kommer en kwel te zijn. In april krijgt het kroostrijke gezin van Gwenny en Marino er een twaalfde en laatste kindje bij. Opmerkelijk is dat alle twaalf de kinderen een naam hebben met de lettercombinatie ‘A’, ‘L’, ‘E’ en ‘X’. “Ons gezin is nu compleet”, reageert Gwenny. “ De stand is nu 8-5 in het voordeel van de meisjes. En ja, er zijn nog lettercombinaties mogelijk, maar we hebben altijd gezegd dat als we thuis met twaalf kinderen aan tafel zouden zitten, ons gezin compleet zou zijn en daar houden we ons aan.”

Veel recenter en nog steeds actueel is de cyberaanval op voertuigbouwer Mol in Sleihage. Daar rolde op 7 december plots uit alle printers dezelfde boodschap, terwijl hackers alle systemen van Mol platgelegd hadden. Om de data terug te krijgen werd losgeld gevraagd, maar daar ging het bedrijf niet op in. In de plaats daarvan werd besloten om het hele systeem - waar gelukkig back-ups van waren - opnieuw op te bouwen. “De nasleep van deze aanval zullen we nog lang voelen, maar het herstel is volop bezig”, aldus co-CEO Lieven Neuville. “Enig voordeel is dat we hierdoor straks een volledig nieuw, sterker systeem zullen hebben.”

