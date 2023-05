Zo VeloVeilig is Stabroek: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Guy Van de Casteele (76), stichter van de Poesje van Sint-An­dries: “Je moet geen zever zoeken waar er geen nodig is. Voor de rest vegen we onze frak eraan”

“Het is kalm in de Poesjewereld, we moeten een kat een kat noemen. Maar er beweegt wel degelijk iets.” Het Antwerpse poesjenellentheater is folklore ten top, al bestaan er geen theaterzalen meer van de gezelschappen. Een halve verstaander kan denken: ‘ziedewel, d’er is giene Poesje nimier in Antwaarpe’, maar dat is zeker niet waar. Guy Van de Casteele (76), de stichter van de Poesje van Sint-Andries, ziet een mooie toekomst voor het poesjenellentheater. “Mensen nemen zichzelf tegenwoordig veel te ernstig, daar doen wij niet aan mee.”