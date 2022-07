Zing mee met Zjuul Krapuul en Luc Steeno tijdens ‘Stabroek zingt’

De Vlaamse Feestdag komt er weer aan en dat wordt in menig dorp in Vlaanderen uitbundig gevierd met een zangfestijn. Ook in Stabroek kan je meezingen met onder meer Zjuul Krapuul en Luc Steeno tijdens het evenement ‘Stabroek zingt’. Iedereen is welkom om zijn of haar keel open te zetten op zaterdag 9 juli vanaf 20 uur aan het gemeentehuis, Dorpsstraat 99 in Stabroek. De toegang is gratis.